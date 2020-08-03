أسرار الصحف ليوم الاثنين 3 آب 2020

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الجمهورية



قال ديبلوماسي أوروبي لمسؤول كبير: صدقوني، وضع لبنان أسوأ من فنزويلا.

يقرّ مسؤول في حزب كبير إن هذا الحزب ينتمي الى محور إقليمي معينن ويؤكد أنه لن يخرج منه ولن يكون على الحياد.

وصف مرجع مسؤول البحث في إمكان ملاحقة شخصية فنية نتيجة تغريدة بأنه «ضرب جنون» وهو ما أدى الى صرف النظر عن الموضوع.

اللواء



يعترف وزير مُقرب أن هجوم رئيس الحكومة وحلفاء المحور الحكومي على وزير الخارجية الفرنسي سببه تأييده العلني لمبادرة البطريرك الراعي في إعلان حياد لبنان!



يعتبر قطب سياسي أن الصفقات الخدماتية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفايات، تتجاوز الخلافات السياسية المستفحلة بين بعض أطراف السلطة في الموالاة والمعارضة!