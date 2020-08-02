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هذا ما كشفه وزير الصحّة عن تطورات الكورونا في لبنان

2
AUGUST
2020
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أوضح وزير الصحة حمد حسن في حديث تلفزيوني لبرنامج وهلق شو الذي يعرض على قناة الجديد ، أن "المشهد الإيطالي الكارثي بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه، ونحن بأمان ونريد من المواطنين أن يبقوا متأهّبين"، مشيراً إلى أنه "إذا التزم الناس الإجراءات المتخذة وتابعت البلديات المصابين في منازلهم نبقى قادرين على ضبط الأمر".


وأكد حسن إلى أنه "عندما وحدت وزارة الصحة الجهود لمحاربة الوباء كان الثني والثناء من الجميع يضفي إلى هذه الوزارة الطمأنينة"، لافتاً إلى أن "هدفنا حماية المجتمع بظل حاجة الناس الإستمرار بحياتها".


وشدد على اننا "لم نعط استثناءات لسبع حفلات زفاف ولم نسمح بأن يحضر زفاف فاليري أبو شقرا أكثر مئة شخص"، موضحاً أن "القرار بإقفال البلد لا يعود لي بل للحكومة، وقد زرت رئيس الحكومة حسان دياب والجو كان إيجابياً ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي يقدّر الأمور جيداً وهذا البلد وبهذه المرحلة يستلزم رجالاً وعزيمة وإرادة ويجب أن نعي أننا في مرحلة مصيرية"، لافتاً إلى أن "كلنا نتعرض لحملة عشواء إن كانت سياسية او مهنية أو شخصية ولكن نحن ننظر الى الهدف والواجب والمسؤولية للتعالي عن كل الصغائر ويجب ان يبقى الوزير حتي معنا في هذا الفريق".


وإعتبر أنه "علينا الكلام بشكل منطقي، نحن قطعنا المرحلة الثالثة، ودخلنا في المرحلة الرابعة "تفشي مجتمعي"، لكن نسبة الحالات غير المشخصة بالنسبة لمصدر العدوى لا تتعدى حتى الأن نسبة 20% من الحالات، بالتالي بالإمكان تتبع مصدر إصابة هؤلاء، ونعمل كل ما في وسعنا كي لا ننزلق نحو الأسوأ".

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