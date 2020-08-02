كورونا - إصابتان جديدتان في هذه المنطقة .. وفحوصات PCR مجانية للمتخالطين

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أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا، في بيان حمل رقم "2"، الصادر عن غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في البلدية أنه "بعدما أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابتهما بفيروس كورونا، تدعو بلدية صيدا المتخالطين مع السيد (ع. س. أ) والسيدة (هـ ع. س)، اللذين يلتزمان الحجر الإلزامي، كلا في منزله، إلى إجراء الفحوصات المخبرية PCR مجانا، والتي ستقوم بها بلدية صيدا، بالتعاون مع وزارة الصحة والمرصد الوبائي، يوم الإربعاء الواقع في 5-8-2020، من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، في مستشفى صيدا الحكومي - قسم الطوارئ".



وتمنى على "جميع المتخالطين مع المصابين، الحضور لإجراء الفحص اللازم، في التاريخ المذكور أعلاه".



وأشار إلى أن "البلدية أهابت بجميع المواطنين، الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية الرسمية، الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والبلديات، منعا لتفشي الفيروس في المجتمع، كما تدعوهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي إصابة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والرجوع إلى خلية الأزمة والكوارث ولجنة الصحة والبيئة، لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة، في هذا الإطار، والالتزام بها حصرا".