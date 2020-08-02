عبد الصمد: لا وجود لأي إصابة بكورونا في تلفزيون لبنان

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نفت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، في اتصال مع "تلفزيون لبنان" مساء اليوم "وجود أي إصابة بفيروس كورونا، بين العاملين في التلفزيون"، مؤكدة أن "ما أشيع عن الأمر غير صحيح".



وكشفت أن "إحدى الموظفات في المديرية الإدارية في تلفزيون لبنان، تعرضت للاصابة بكورونا، وهي لم تختلط بأحد من زملائها، وهي حاليا في الحجر الصحي، مع اتخاذها كامل إجراءات الوقاية والتباعد".



وأكدت أن "الوضع في التلفزيون طبيعي، والجميع يتبعون إجراءات التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، عند الدخول والخروج، وقبل البرامج".



ودعت إلى "عدم تضليل الجمهور، وعدم نشر الأخبار من دون التحقق من صحتها، والتأكد من صحة أي خبر قبل نشره، تجنبا لأي تضليل، أو خلق أي نوع من التنمر للاشخاص المصابين، وهو أمر يؤدي بالضرر للشخص المصاب ولمحيطه، وكل المجتمع والتلفزيون".