كورونا لبنان - وفاة جديدة .. وكم بلغ عدد الإصابات؟!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 155 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 4885 حالة".



وأشارت إلى أنّه "تمّ تسجيل 145 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و10 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 62".



وأوضحت الوزارة "أنّها أجرت 5865 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2490 فحصًا في المطار".