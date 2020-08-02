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شيخ العقل تلقى اتصالات تهنئة من الرئيس عون ورؤساء وشخصيات

2
AUGUST
2020
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صدر عن المكتب الإعلامي لمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، البيان التالي:

تلقى سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، إتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جرى خلاله عرض لآخر المستجدات السياسية المحلية، وقدم له الرئيس عون التهنئة والمعايدة بعيد الأضحى.
كذلك إتصل معايداً فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الأمير طلال ارسلان، أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، عضو قيادة حركة النضال اللبناني العربي الاستاذ طارق بك الداوود، بالإضافة إلى إتصالات من فعاليات ومرجعيات دينية من مختلف مناطق الجبل وحاصبيا وراشيا.
كذلك تلقى سماحة شيخ العقل برقيات معايدة من رئيس لجنة تواصل عرب 48 الشيخ علي المعدي، ومشايخ وفعاليات الجولان العربي السوري المحتل، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور.
وكان إستقبل سماحة الشيخ للغاية نفسها مسؤول مخابرات جبل لبنان العقيد يوسف نجم، ومشايخ وفعاليات دينية وبلدية وإختيارية.

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