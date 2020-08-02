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قضية اغنية ماجدة الرومي:الجمعية التي يرأسها فادي فياض توضح للرأي العام

2
AUGUST
2020
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أعلنت جمعية "لبناني وأفتخر"، المنظمة لمهرجان "كرمالك يا وطن"، أنها تستنكر وتستغرب الحملة المغرضة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة الى الحفل الذي نظمته بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش اللبناني والنيل من نجاحه.
 
ويهم الجمعية أن توضح أنه لم يتم حذف أي مقطع من أغنية "يا بيروت" للفنانة القديرة ماجدة الرومي والتي قامت فرقة كورال بتأديتها خلال الحفل بتقنية الصوتين، أي أنه قام نصف الكورال بإنشادها وقام النصف الآخر باستبدالها بإيقاع صوتي. كما تؤكد جمعية "لبناني وأفتخر" أنه لو كان الهدف حذف أي مقطع من الأغنية لما تم أدراجها أصلاً ضمن الريبرتوار الغنائي. وتذكر الجمعية أن الحفل هو تحية للجيش اللبناني وشكر لدوره الوطني في حماية لبنان والحفاظ على سلامة شعبه.
 
هذا وكان واضحاً في كلمة رئيس جمعية "لبناني وأفتخر" السيد فادي فيّاض في مقدمة الحفل مدى اهتمام ودعم الجمعية للحريات ولأحلام الأجيال الصاعدة التي تريد لبنان أولاً وأخيراً وتريد لون واحد يرمز للبلاد هو لون العلم اللبناني.
 
ختاماً، يهم الجمعية أن تشكر مجدداً نخبة الفنانين الذين شاركوا بالحفل وأوصلوا رسالة مدوية لكافة اللبنانيين في الداخل وفي الخارج، ما خلق حساً وطنياً جامع وألتفاف كامل لجميع اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية في عيدها الـ75.
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