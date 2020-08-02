تعميم إلى أهالي و سكان بلدة عشقوت الكرام..انتبهوا من الكورونا !

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تعميم إلى أهالي و سكان بلدة عشقوت الكرام .

بعد أن ثبتت إصابة العامل السريلانكي ميتو Mitou من سكان عشقوت و إصابة العاملتين السريلانكيتين Monica من سكان عشقوت

و Niluko من سكان ريفون

بفيروس كورونا COVID 19 و جميعا" يعملون في مؤسسة تجارية في ريفون

يرجى من جميع الذين تخالطوا مع المصابين ضرورة إلتزام الحجر المنزلي و إجراء فحوصات PCR لتأكيد إصابتهم من عدمها .

كما و نطلب من المواطنين ضرورة إستعمال الكمامات و غسل الأيدي بالماء و الصابون جيدا " و الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ، مثمنين التعاون مع البلدية لما فيه مصلحة البلدة وجميع السكان للخروج من هذه المحنة العابرة في أسرع وقت ممكن .

ونتمنّى الصحّة والشفاء العاجل للجميع