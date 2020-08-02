جثة عُثر عليها في محلة الكولا... والقوى الأمنية تعمّم أوصافها

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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 1/8/2020 عُثر في محلة الكولا باتجاه المدينة الرياضية في داخل موقف، قبل السفارة المصرية، على جثّة المدعو: محمود نواف قاسم (مواليد 1980، مكتوم القيد).

وكشف المديرية في بيان عن أوصاف هذه الجثة، قائلة: طول القامة نحو 165 سنتم، معتدل البنية، أسمر البشرة، ذو شعر أسود ولديه لحية وشارب، يرتدي سترة رمادية وسروال جينز أزرق، مشيرة الى انه جرى نقل الجثة إلى جمعية دار الشفاء قرب مستوصف الحريري- صبرا، وتبيّن أنه توفي نتيجة هبوط حاد بالقلب.وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 790714-01، تمهيداً لاستلام الجثة.