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عبد الصمد: لبنان لن يستغني عن الغرب بخاصة فرنسا وأموال المودعين خط أحمر

2
AUGUST
2020
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أكدت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد أن “القرار في العديد من الملفات لا تملكه الحكومة بل هو مرتبط بعوامل سياسية داخلية وأخرى خارجية”، مشددة على “ضرورة عدم تسييس القرارات التي تخدم جميع اللبنانيين كي لا تغلب السياسة على المصلحة الوطنية”.
وفي حديث الى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، حذرت عبد الصمد من أن “لبنان لم يعد يحتمل أي خضات جديدة”، داعية الى “وقف الكيدية السياسية ومحاولات البعض إفشال عمل الحكومة لأسباب شخصية ضيقة”.
ورأت أن “هناك عراقيل عدة تواجهها الحكومة يوميا في كل الملفات المالية والاقتصادية والحياتية من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض الإصلاح”، مشيرة الى أن “التعيينات الأخيرة راعت بعض الاعتبارات السياسية ولم تكن الأفضل”.
وعن الخطة المالية، أعلنت أن “المس بأموال المودعين خط أحمر بالنسبة للحكومة”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان وحده مسؤولية ما وصلنا إليه من إفلاس بل يجب إشراك الدولة والمصرف المركزي والمصارف في تحمل الخسائر”.
وأضافت: “المسايرة تؤذي الحكومة وتمنعها من التقدم والناس لن ترى أي شيء إيجابي في عملها إذا لم تحقق إصلاحات في الملفات الكبيرة كالكهرباء والنفايات”.
ولفتت عبد الصمد الى أن “لبنان لن يستغني عن الغرب لاسيما فرنسا التي أوفدت وزير خارجيتها للتشديد على أهمية الإصلاحات”، مؤكدة “ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة في عملية الإصلاح المنشودة”.
وردا على سؤال عن الانتخابات النيابية، شددت على “أهمية تسجيل الموقف في صناديق الاقتراع وعدم المقاطعة”، معتبرة أن “هناك ضرورة اليوم لتغيير طريقة الانتخاب كي تصبح الكترونية منعا لأي تزوير”.
وعن أزمة كورونا المستجدة، أعلنت عبد الصمد أنها ضد أي استثناءات لأي كان، مطالبة الوزراء بالتعاون كي يكونوا على موجة واحدة.
أما عن ملف الاعلام، فأشارت عبد الصمد الى “ضرورة خلق منصة رقمية لتلبية تطور قطاع الاعلام والتكنولوجيا”.

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