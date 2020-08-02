"امتحان عسير للقطاع الصحيّ في لبنان"... هذا ما كشفه مُدير مستشفى الحريري!

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كشف مُدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض أن "المستشفى استقبل في الاسابيع الماضية عدة مرضى مصابين بكورونا وهم يعانون من فشل كلوي وبحاجة لغسيل الكلى وغالبيتهم احتاجوا للعناية المركزة، وقد توفي بعضهم لاحقا".

وسأل الأبيض عبر حسابه في موقع "تويتر": "هل اتبع هؤلاء المرضى اجراءات وقاية مشددة للحد من خطر اصابتهم بالعدوى؟"، مشيراً الى أن التحقيقات الأوّلية أظهرت أن العدوى كانت من المجتمع وليس من المرفق.

واستغرب عدم قيام بعض المرافق الصحية المرموقة بالتحضير لاحتمال أن يتعرض مرضى غسيل الكلى المتابعين لديها لكورونا وتجهيز أقسام مخصصة لاجراء جلسات غسيل الكلى من غير تعريض المرضى الآخرين للعدوى، مشدداً على أن بعض مراكز غسيل الكلى طلب من المرضى أنفسهم القيام بالاتصالات والترتيبات اللازمة لعمليات النقل الى مستشفى الحريري.

وقال الأبيض: ما هي مسؤولية هذه المراكز الصحية المهنية والاخلاقية تجاه نقل آمن لمرضى مزمنين تابعوا علاجهم لدى هذه المراكز لفترة طويلة؟

وأكد أن توزيع المسؤوليات يجب ان يتم بناء على دراسة للاحتياجات وبطريقة شفافة وعادلة، والا دفع المريض الثمن.

وختم قائلاً: "لا شك أن كورونا سوف يشكل امتحاناً عسيراً للقطاع الصحي في لبنان، بشقيه العام والخاص، وسوف يتطلب التغلب عليه أحسن الأداء وأعلى درجات التنسيق. لذلك، بجب ان ننظر ايضا الى ما نمر به على انه فرصة، لنتعلم الدروس، و نصوب الأداء. سوف تبقى الجائحة معنا لزمن، ومن تعلم باكراً فاز".