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كهرباء لبنان: إقفال صالة الزبائن بعد ظهور ٣ إصابات بفيروس كورونا

2
AUGUST
2020
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه تبين بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٣٠ ان أحد مستخدميها في دائرة الشياح مصاب بفيروس كورونا، وبتاريخ ٢٠٢٠/٨/١ تبين وجود إصابة أخرى بين المستخدمين اضافة الى إصابة ثالثة بين الموظفين العاملين لدى إحدى شركات مقدمي الخدمات، والثلاثة على تواصل مباشر مع المستخدمين في صالة الزبائن في المبنى المركزي للمؤسسة. 

بناء عليه، ومنعا لانتشار الفيروس وحفاظا على سلامة مستخدمي المؤسسة وموظفي الشركات والمواطنين، سيتم إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي التي تضم دوائر بيروت والشياح وانطلياس وتعقيمها ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة الواقع فيها ٣ و٤ و٥ آب ٢٠٢٠، وذلك ريثما يتم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين وصدور النتائج، على أن تستأنف الصالة استقبال المواطنين صباح الخميس الواقع فيه ٦ آب ٢٠٢٠، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات وبما يتوافق مع قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٣٧ تاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٧ بشأن "التدابير والإجراءات الوقائية الطارئة في بعض القطاعات لمواجهة فيروس كورونا".

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