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أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 1 / 8 / 2020 اعتباراً من الساعة 1.25 ولغاية 2/8/2020 الساعة 00.40 تم تسجيل /17/ خرقاً جويّاً معادياً تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

إلى ذلك، "خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1/8/2020 الساعة 19.20، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة حولا لمسافة حوالى 150 متراً ولمدة 15 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الداخل المحتل. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

من جهة أخرى، أعلنت القيادة في بيان آخر أن "القوات الجوية ستقوم بتواريخ 3، 4، 5 و6 / 8 / 2020 اعتباراً من الساعة 20.05 ولغاية 7/8/2020 الساعة 00.30، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات".