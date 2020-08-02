كورونا لبنان: أيّامٌ صعبة

A + A -

نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي الشعب اللبناني إلى ضرورة التزام كل إجراءات الوقاية للتخفيف من الإصابات بكورونا بعد أن انتشرت بشكل مخيف، قائلاً: "لا مناص من الالتزام بالتباعد، واستخدام الكمّامات، وعدم الاختلاط، ممّا يوفّر على اللبنانيين خطر الحجر في المستشفيات".



ولفتَ عراجي، في حديثٍ لـ"الأنباء"، إلى أنّ "أمامنا أياماً صعبة، وعلينا مواجهتها بكل حكمة وتروٍ"، معتبراً أن، "إقفال البلد لفترتين قريبتين غير كافٍ، لكنّه على الأقل يحد من الانتشار"، مطالباً الحكومة بـ"اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين"، كما شدّد على أن "المستشفيات الحكومية والخاصة عليها أن تكون في جهوزيةٍ تامة لاستقبال المصابين".

وأشار عراجي إلى أن وزارة الصحة تقوم بواجبها، لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تبقى على عاتق الناس الذين عليهم تحمّل مسؤولياتهم، وإنقاذ أنفسهم.