"كورونا".. إليكم نتائج فحوصات رحلات يومي الخميس والجمعة

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن الدفعة الثانية من نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 30/7/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات 31 تموز؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات ايجابية.

وجاءت نتائج الدفعة الثانية من فحوصات 30 تموز على الشكل التالي:

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات ايجابية)

" رحلة نيجيريا : الشركة الأثيوبية رقم 8912 (حالة واحدة ايجابية)

" رحلة جدة : شركة MEA رقم 362 (حالة واحدة ايجابية)

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 31 تموز على الشكل التالي:

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنة : شركة WLB رقم 4404 (جميعها سلبية)

" رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)