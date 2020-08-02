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’داعش’ يشن هجوما عنيفا على موقع الجيش شرق سوريا

2
AUGUST
2020
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استشهد عدد من قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري وأصيب آخرون، بهجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في ريف دير الزور الغربي شرق سوريا.

وقال مصدر خاص لـ "سبوتنيك" إن 4 عناصر استشهدوا وأصيب آخرون في ريف دير الزور بعد هجوم شنه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى نقاط تمركز قوة تابعة للدفاع الوطني في بادية قرية الخريطة بريف دير الزور الغربي.

 

وأكد المصدر أن الهجوم الداعشي جرى بعد أن ثبتت وحدة من قوات الدفاع الوطني نقاطاً لها على المحور المذكور في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد أن تم رصد تحركات للتنظيم الإرهابي على المحور المذكور واستخدامه للتسلل من شمال منطقة التنف ومحيط منطقة الـ 55 كم التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحون محليون تابعون له جنوبا، باتجاه ريفي حلب وحماة غربا.

 

وكان الجيش السوري قد أحبط مؤخرا محاولة هجوم نفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة واقعة بين أثرية في أقصى شمال شرقي حماة، وخناصر جنوب شرقي حلب.

 

وأوضح مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، أن وحدات الرصد في الجيش السوري تمكنت من كشف محاولة عناصر التنظيم الهجوم على النقاط العسكرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً، فيما استشهد عدد من عناصر الجيش أثناء التصدي للهجوم.

 

كما أشار المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن وحدات الجيش السوري عملت خلال الفترة الماضية على تمشيط معظم هذه المناطق، لكن جغرافية المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من الخنادق والوديان تسمح لعناصر تنظيم "داعش" بالاختباء ضمنها، فيما يعتمد الجيش السوري على الطيران الحربي في ضرب هذه التحصينات بين الحين والآخر.

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