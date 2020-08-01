اللجنة الاهلية للمستأجرين: الى عدم اعتماد هذا النموذج المدسوس والمغلوط ..

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صدر عن اللجنة الاهلية للمستأجرين البيان التالي:

نلفت نظر المستأجرين ووسائل الاعلام الى وجود نموذج مدسوس تروّج له نقابة المالكين على انّه النموذج المعتمد من اللجان الناظرة في تطبيق الزيادات على بدلات الايجار. ونوّد التأكيد وتنبيه المستأجرين الى عدم اعتماد هذا النموذج المدسوس والمغلوط إطلاقاً لأنه يهضم حقوقهم كمستأجرين ويقضم من الحقوق التي منحهم ايّاها القانون خاصةً لجهة المهل وفترة التمديد الاضافية وتعليق القانون الذي نصّ عليه القانون ٢/٢٠١٧ لحمايتهم اضافة الى عدم حفظه حقوقهم التي سيستفيدون منها بعد اقرار التعديلات التي هي على نار حامية، هذا فضلا عن كونه يتضمن تناقضات صارخة.

ولفتت اللجنة الى انّه وبناء للإخبار الذي تقدمّت به لرئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص هذا النموذج المدسوس، حيث اقدمت جهات مغرضة تريد الحاق الاذية بالمستأجرين على توزيعه على الكتّاب في الاقلام مضللّة اياهم اذ تبيّن ان عدداً منهم كان يعتقد خطأ بسب التضليل والاهمال الحاصل داخل اروقة الاقلام انها صادرة عن وزارة العدل.

وصدرت الاوامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى بحضور رئيس اللجنة الاهلية للمستأجرين الى الكتّاب بوجوب القيام بسحب هذه النماذج فوراً والتأكيد على انّه لا نماذج معتمدة على الاطلاق من قبل وزارة العدل والسلطة قضائية واللجان القضائية وان المستندات هي فقط المنصوص عنها في القانون ٢/٢٠١٧ .

واكدّت اللجنة الاهلية للمستأجرين ان ابوابها مفتوحة لكافة المستأجرين للاستفسار والاستعلام عن موضوع اللجان القضائية وما يجب ان يتضمنه الطلب بحسب كلّ حالة، كما اكدّت انّها على استعداد عبر لجنتها القانونية، لتقديم العون والمساعدة لجميع المستأجرين.