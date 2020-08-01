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بلدة لبنانية تعلن حال الطوارئ!

1
AUGUST
2020
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أعلن رئيس بلدية السفيرة في الضنية علي خضر حسون، في بيان "حال الطوارئ الصحية في البلدة، إثر ظهور إصابة شخص بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لشاب في البلدة يدعى م. ن، كان يعمل موظفا في شركة سوكلين في بيروت".


وأوضح البيان أنه "بعد اجتماع خلية الأزمة التابعة للبلدية، والنقاش في الحالة الصحية المتداولة في البلدة، وبعد اتصالات مكثفة مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ووزارة الصحة، تم إعلان حال الطوارئ الصحية في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها كافة، واقتصار فتح المحال التجارية أبوابها، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، مع الالتزام بوضع حاجز عند باب المحل، لمنع دخول الزبائن واستخدام الكمامات، والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي في المساجد، أثناء تأدية الصلوات، واعتماد المسافة الآمنة المعروفة بالمترين، وإذا اقتضت الضرورة ستعمد البلدية إلى إقفال دور العبادة وكل المؤسسات في البلدة، والطلب من الأهالي إيقاف جميع الزيارات الاجتماعية والتزام الحجر المنزلي، خصوصا الذين خالطوا المصاب تحت طائلة المسؤولية، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس".


وذكر أن "وزارة الصحة بالتعاون مع البلدية، ستقوم بإجراء فحوصات للأشخاص المخالطين للمصاب، يوم الثلاثاء المقبل، وستقوم البلدية بالتشدد في تنفيذ القرارات، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وستبقي لجنة الطوارئ في البلدية اجتماعاتها مفتوحة".


وكانت ورش بلدية السفيرة قد قامت صباح اليوم، برش وتعقيم الأماكن التي تواجد فيها المريض، والأماكن التي زارها في البلدة.

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