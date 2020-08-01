الكويت تمنع دخول المسافرين من 31 دولة بينها لبنان

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عن حظر الطيران التجاري إلى عدة دول من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.



وقالت في بيان، نشرته على حسابها بـ"تويتر": بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري إلى الدول التالية: الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين -سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو.