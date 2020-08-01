قائد الجيش للرئيس عون: الأمل سيبقى معلقا على فخامتكم ومنكم نستلهم كيفية إدارة الازمات ومواجهتها

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس وفد من القيادة ضم: أعضاء المجلس العسكري، ونواب رئيس الأركان، ومدير التوجيه، ورئيس مكتب القائد، وامين سر المجلس العسكري.

كلمة قائد الجيش

وهنأ العماد عون، باسم الوفد، رئيس الجمهورية لمناسبة عيد الجيش الخامس والسبعين، والقى كلمة قال فيها:

"فخامة الرئيس،

خمسة وسبعون عاما من الشرف والتضحية والوفاء، مسيرة مكللة بالإنجازات والتضحيات. مسيرة سطرها جنود ابطال، ايمانا بقدسية الدفاع عن الوطن أرضا وشعبا، ولأجله بذلوا الدماء والارواح.

يتزامن عيدنا الماسي هذا العام مع مئوية لبنان الكبير، وفي ذلك الكثير من الدلالات والعبر، خصوصا في ظل هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها وطننا، والتي تتطلب منا العودة الى جوهر قيامة لبنان ونشأته لنستقي منها ما يعزز ارتباطنا وايماننا به.

فخامة الرئيس،

منذ تأسيس الجيش عام 1945 وحتى يومنا هذا، لا تزال ثوابته متجذرة فيه، لم تنل منه حروب ولا سياسات، وكان لكم شرف قيادته في واحدة من ادق مراحله. وما اشبه الأمس باليوم، حيث ينحو الاحتقان الذي يعيشه الوطن حاليا الى مزيد من التأزم، لكن الأمل يبقى معلقا على فخامتكم، لأن الحكمة هي ميزتكم، ومنكم نستلهم هذه الحكمة في كيفية إدارة الازمات ومواجهتها بما يحفظ كرامة المواطن واستقرار الوطن.

فخامة الرئيس،

منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية في تشرين الماضي وما تبعها من ازمة اقتصادية وانتشار لوباء الكورونا، لم يألو الجيش جهدا في المحافظة على الامن والاستقرار وتحمل المهمات الشاقة بكل شرف وفخر، لأن ما نقوم به هو واجب تجاه وطننا وأهلنا. لم تنل من عزيمته اتهامات، ولا من معنوياته أي مس بأبسط حقوقه المعيشية. مهما كثرت التأويلات وحملات التخوين والاتهامات بالتقصير لتشويه صورته، سيبقى جيشنا الضمانة والركيزة الأساس لبنيان الوطن.

عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان."

الرئيس عون

ورد رئيس الجمهورية مهنئا الوفد بالمناسبة، شاكرا لقائد الجيش والوفد المرافق التهنئة بعيد الجيش، منوها بالدور الذي يقوم به العسكريون، ضباطا ورتباء وافرادا، في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لا سيما خلال الظروف الراهنة التي تمر بها. واكد الرئيس عون انه سيواصل العمل من اجل إيصال البلاد الى شاطئ الأمان من خلال إيجاد الحلول المناسبة للأزمات المطروحة.

واعرب رئيس الجمهورية عن اسفه لعدم تمكنه من تسليم الضباط المتخرجين السيوف كما جرت العادة، وذلك بسبب تفشي وباء "كورونا" والحجر الصحي المفروض، متمنيا على قائد الجيش نقل تهانيه الى الضباط المتخرجين فردا فردا.