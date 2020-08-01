وزارة المال تردّ على تصريح رئيس جمعية المصارف بشأن رواتب موظفي الدولة

رد المكتب الاعلامي فـي وزارة المالية على ما قاله رئيس جمعية المصارف سليم صفير فـي مـقابلة صحفیة، بتاریـخ 31 تموز 2020، وأكد أن مـضمون مـا أدلى بـه صفیر بشأن رواتب مـوظفي الدولة اللبنانیة، عار عن الصحة تـماما، ولا یلیق ان یصدر عن رئیس جمعية مـؤتـمنة عـلى مـدخـرات اللبنانـیین وجنى عمرھـم والحقيقة أن رواتب الـموظـفین فـي الـقطاع العام مـؤمنة حصرا مـن حساب خزیـنة الدولة اللبنانیة في مصرف لبنان والتي یـم تـحویـلھا الـى حسابات الـموظفین والمتقاعدین عبر المصارف اللبنانیة، ولا علاقـة لھا بودائع اللبنانیین، لا من قریب ولا من بعید.



وأسفت وزارة المالية لصدور بعض الـمواقف الملامسة للشعبویـة المجانیة فـي لحظة مصیریة تقتضي مـن الجمیع الـشعور بـالمسؤولیة الانسانیة والوطنیة فـي تحمل تبعات مـا ارتـكب خـلال عقود وضمان حصول كل مواطن على حقه بدل حجز أمواله او سلبها او الاستيلاء عليها.