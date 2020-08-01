توضيح من بطريركية أنطاكية للروم الارثوذكس بخصوص دفن الراقدين بفيروس كورونا..!

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صدر عن المركز الاعلامي في بطريركية أنطاكية للروم الارثوذكس البيان التالي:

تنفي بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية المختلفة بخصوص دفن الراقدين بفيروس كورونا، والذي يتم بحسب تعليمات واجراءات الجهات الحكومية المختصة.

وإذ نكتفي بهذا التوضيح، ورغم هذه الظروف الصعبة والمُفجعة، تبقى الكنيسة تلك الأم التي تقف إلى جانب أبنائها، وخاصة في مصائبهم كما حالها طوال سنيّ الحرب. ونرفع صلواتنا الى الربّ كي يتلطَّف بنا جميعًا ويشفي المرضى والمصابين ويرحم جميع الضحايا.