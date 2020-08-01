إنذار عسكري إسرائيلي بتدمير مواقع لبنانية حيوية

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الأنباء الكويتية -

أكدت مصادر خاصة لوسائل إعلام إسرائيلية أن وزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ «حزب الله» أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن غانتس أصدر هذه التعليمات في جلسة عقدت أمس الأول بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش، مشددا على أنه «إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية».

وكشفت صحيفة عربية، امس عن تحركات وتعزيزات كبيرة للجيش الإسرائيلي نحو المنطقة الشمالية المحاذية للبنان، والتي اعتبرتها الأوسع منذ حرب لبنان الثانية في يوليو عام 2006.