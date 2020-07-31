حالة وفاة جديدة و18 حالة حرجة في تقرير مستشفى الحريري

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقريره اليومي، عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/ Covid-19، ويبين التقرير بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.



وأظهر التقرير ما يلي:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 680 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 65 مصابا.



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، التي تم نقلها من مستشفيات أخرى، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17 حالة.



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 حالة.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 259 حالة شفاء.



- عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5 حالات.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، إلى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: حالتان.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18 حالة.





- حالة وفاة واحدة.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا، للاستجابة للطوارئ، ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 01-820830، أو من خلال خدمة الاتصال عبر WhatsApp: 76-897 961.