الأمن العام: الإشراف على استلام وتوزيع 11 مليون ليتر من المازوت

A + A -

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 30/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني وطرابلس.



ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع/ 11,324،565/ أحد عشر مليوناً وثلاثمئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وخمسة وستون ليتراً من مادة المازوت وتم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.