living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة محرري الصحافة تنعى الصحافي والأديب جان كميد

31
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية النعي التالي:

غيّب الموت الصحافي والأديب، والمرّبي جان كميد، الذي عرفته الصحافة الأدبية علمًا ، ففتحت له صفحاتها ، التي أثراها بخزين ثقافته، وإبداع يراعته.
وقال فيه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي: يغيب وجه جان كميد عن عالم الصحافة والكلمة، بعدما تنسّك في صومعة الادب ناثرًا أنيق الأسلوب، جزيل العبارة، كاتبًا يرسل أفكاره مبسّطة دون تكلّف. ودودا كان مع زملائه ، ومثالًا في تهذيبه، متعفّفا عن الصغائر . وكان نقده الباني بوابة العبور إلى العقول والقلوب، لأنه ما توسّل يومًا التجريح، ولا سلك دروب الذم بأحد. هكذا كان في مجلته" الرسالة" التي شرّعها أمام المواهب الشابة التي قاد خطاها في دنيا الأدب. وفي مقالاته في مجلة " الصياد" وجريدة " الشرق الاوسط" وسواهما من اليوميات ، والأسبوعيات، والدوريات، كان المرجع الذي يعود إليه كل باحث في قضايا الفكر والأدب.


عمل مستشارًا إعلاميًا في وزارة الدفاع ، وقيادة الجيش ، وأخلص للمؤسسة العسكرية، وظلّ وفيًا لها حتى النفس الأخير من حياته . واي مصادفة أن يتزامن رحيله في العيد الخامس والسبعين للجيش.


لا تكفي صفحات للحديث عن جان كميد النقابي الملتزم، الذي تحدّى مرضه وشيخوخته، وحمل أعباء سنيه الطوال ، ليشارك في إنتخاباتها، كما كل الإستحقاقات التي كانت تدعو إليها. وذلك بوجه بشوش، وفرح ظاهر ، وود طافح، لأنه ابن الكلمة ترعرع في رحابها، وأكل من خبزها، ورقد على رجائها.
فرحمة الله عليك، وليطب مثواك في جوار الأبرار الصالحين ، ولعائلتك الصبر والسلوان.


ومن كانت الكلمة ملاذه، يخلد أبد الدهر.


يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عائليًا،إلتزامًا بإجراءات التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا، في كنيسة مار نوهرا في ساحل علما، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر غد السبت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout