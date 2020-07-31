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بلدية ميس الجبل: إصابتان بكورونا وحجر مخالطين

31
JULY
2020
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أصدرت بلدية ميس الجبل بيانا عطفا على بيانها السابق، في إطار متابعتها للحالات المصابة بفيروس كورونا، وأوضحت أنه بعد تبيان إصابة كل من: أ. ا و أ.ه، بفيروس كورونا، قامت اللجنة الصحية في البلدية بسلسلة إجراءات وتدابير لتحديد المخالطين لهم في الحلقة الاولى، وتم حجرهم جميعا لحصر الحالات وتتبع مصدر الاصابات وتقويم الوضع، ومن خلال إجراء فحوص الpcr لهم (9 اشخاص مخالطين في الحلقة الاولى)، ثبتت إصابة زوجة أ.ه وشقيقته ن. ش بالفيروس.

 

ونتيجة ذلك، تم تقويم الوضع بالتعاون بين الاطباء المعنيين وطبيب قضاء مرجعيون في وزارة الصحة، وتم الاتفاق على ابقاء جميع مخالطي الحلقة الاولى قيد الحجر المنزلي في تدبير احتياطي رغم النتائج السلبية التي ظهرت خلال الفحوص التي أجريت لهم، فيما تتولى وزارة الصحة بالتعاون مع البلدية إجراءات حجر المصابين بالفيروس.

 

والآن يتم تحديد المخالطين في الحلقة الثانية، من أجل الابقاء على حجرهم واخضاعهم لفحوص الpcr، واتخاذ الاجراءات المناسبة بعد تقوييم الوضع..

 

وأعلنت البلدية أنه "بالقدر الذي تطمئن فيه أهلها في البلدة على انها تقوم بواجبها للسيطرة على انتشار الفيروس، بقدر ما تدعو الجميع للتحلي بالمسوؤلية والوعي ولعدم التهور أو الاستخفاف بالاجراءات الوقائية اللازمة.. فكل فرد منا تتوجب عليه مسؤولية شرعية ووطنية وانسانية واخلاقية، وكي لا نقع في المحظور، ولنتفادى الخطر الداهم، يجب أن نتكاتف ونلتزم ونتعاون جميعا كل من موقعه، في البيت وفي العمل وخلال التنقل واثناء التسوق وفي كل مكان وزمان، لأن الوقاية وحدها علاج وأمان".

 

وذكرت البلدية ب "قرار الاقفال التام الذي حدده مجلس الوزراء، وبالتدابير الوقائية اللازمة والضرورية لحماية المجتمع:
- وقف التجمع والاختلاط بخاصة مع الوافدين
- الابتعاد عن التجول الا للضرورة القصوى
- المحافظة على النظافة الشخصية والعامة والتعقيم
- ارتداء الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي خاصة في المؤسسات المستثناة من قرار الاقفال التام(سوبرماركت/فرن/صيدلية/ملحمة....)، إضافة الى التزام بقية الاجراءات التي ذكرناها في البيان السابق".

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