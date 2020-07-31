الرئيس عون يوجه رسالة الى العسكريين واللبنانيين قبل ظهر غد السبت لمناسبة عيد الجيش

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يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الساعة العاشرة قبل ظهر غد السبت الاول من آب عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة لمناسبة عيد الجيش يخاطب فيها اللبنانيين والضباط المتخرجين من الاسلاك العسكرية في دورة "اليوبيل الماسي للجيش".

وكان من المقرر ان يقام قبل ظهر غد، الاحتفال السنوي بعيد الجيش في الكلية الحربية في الفياضية لتسليم الضباط الجدد سيوفهم، الا ان ظروف الحجر الصحي التي فرضها تفشي وباء "كورونا"، دفعت بقيادة الجيش الى الغاء الاحتفال والاكتفاء بتخريج الضباط من دون مراسم، وتوجيه رئيس الجمهورية كلمة متلفزة اليهم، ومن خلالهم الى العسكريين واللبنانيين كافة.