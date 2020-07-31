بلاغ للمديرية العامة للجمارك عن تطويع خفراء متمرنين

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أصدرت المديرية العامة للجمارك اللبنانية بلاغا بشان تطويع خفراء متمرنين، جاء فيه: "إلحاقا للبلاغين الصادرين عن جانب المديرية العامة للجمارك بتاريخ 17/7/2020 و 20/7/2020، وبغية تطويع بدائل عن المتخلفين، صدر الملحق الأول بأسماء المرشحين المدعوين للإلتحاق بصفة خفير متمرن في الجمارك، اعتبارا من نهار الإثنين الواقع فيه 3/8/2020، ولغاية نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 ضمنا. للإطلاع على جداول الفائزين بمباراة خفير متمرن بمختلف الإختصاصات (ملحق رقم 1)، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb".