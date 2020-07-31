living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتضامن للخروج من المحنة... النائب إدكار طرابلسي: معارضو اقتراحه قانون التعليم الجامعي عن بُعد لن ينجحوا

31
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد النائب ادكار طرابلسي بصفته نائباً عن العاصمة كما عن الأمّة مطالبته الدولة بالاستمرار بمشروع سد بسري ورفضه كل محاولات عرقلته والتشويش عليه داخليا ولدى الجهات الممولة، واعتبر طرابلسي ان من يعارض تتفيذ هذا السد يرتكب جريمة بحق مليون وستمئة ألف مواطن سيرتوون من مياهه، ودعا السياسيّين المستجدين في معارضة سد بسري إلى التوقف عن استغلال الناس ودفعهم للتعلم من تجارب الدول التي استثمرت بالسدود فأتت بمردود عال على اقتصاداتها وحياة سكانها.  
 
وكان النائب طرابلسي قد شارك بمؤتمر نظمته الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لدعم التعليم المهني والتقني في لبنان وحضره عن بُعد أكثر من 3600 تربوي وتكلّم فيه عن اقتراح القانون حول التوجيه المهني الذي قدّمه في اذار 2019 وأقرّته لجنة التربية النيابيّة في حزيران 2020.  
 
واقترح النائب طرابلسي في هذا القانون تعليم مواد مهنية وتقنية وزراعية في التعليم العادي الاساسي والثانوي الامر الذي يعزّز توجّه الطلاب نحو التعليم المهني في لبنان أسوة بما فعلته المانيا ودول عديدة بعد الحرب العالمية الثانية ما ساهم بشكل مباشر بوضع الطلاب في سوق العمل ونهوض الاقتصادات الوطنية وتحسين احوال المجتمعات والشعوب، وتوجه النائب طرابلسي الى الاهل لتشجيع ابنائهم لاختيار التخصص المهني إن ارادوا لهم النجاح في الحياة، ودعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى دعم التعليم المهني والتقني. 
 
وقال النائب طرابلسي، من جهة أخرى، إن معارضي اقتراحه لقانون التعليم الجامعي عن بُعد لن ينجحوا بمعارضتهم لان هذه الوسيلة التعليمية صارت امراً واقعاً بعد كورونا ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء ولا ينفع التحجج بالحرص على جودة التعليم لعدم اعتماد طريقة تعليمية متطورة تعتمدها كبريات الجامعات الرائدة في العالم. 
 
وتوجّه النائب ادكار طرابلسي بالتهنئة الى اللبنانيين بعيدَي الأضحى المبارك والجيش اللبناني الذي يُجسّد مدرسة في العطاء والتضحية لحماية لبنان ولصون وحدته، داعيا الله تعالى ان يَمُنّ على الشعب اللبناني وسياسيّيه بالتضامن الأخوي للخروج من محنته العصيبة الراهنة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout