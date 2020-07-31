أبو زيد : سيبقى الجيش ضمانة للبنانيين وسداً منيعاً في وجه محاولات العبث بالأمن

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حيّا النائب السابق أمل أبو زيد الجيش اللبناني في عيده ، ونوّه بتضحيات شهدائه في سلسلة تغريدات على " تويتر" جاء فيه " 75 سنة وجيشُنا الوطني يؤدي دوره بكل أمانة وشرف ووفاء في مواجهة كل العواصف التي تهبّ جنوباً من عدوٍ إسرائيلي غاصب أو شرقاً من عدوٍ تكفيري جاهلي".

وقال " اليوم تكبُر التحدّيات امام المؤسسة العسكرية في ظل تراكم الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، لكن كما عبّر جيشنا في كل الاوقات عن عزم وحزم وسهر على كرامة الوطن وحدوده، فهو على الرغم من كل هذه المعاناة يبقى بقيادته وضباطه وجنوده سداً منيعاً في وجه أي محاولات للعبث بالأمن والاستقرار ، مثلما يشكّل ضمانة للبنانيين وجسر عبور الى شاطىء الأمان مهما غلت الأثمان".

واضاف " إننا في هذه المناسبة نتقدّم من جيشنا الغالي بأحرّ التهاني بعيده الوطني الجامع، ونتمنى التغلّب على الازمات والصعاب وأن تعود الاحتفالات المكلّلة بالغار الى سابق عهدها، وتعود رايات الشرف لترفرف في المدرسة الحربية مدرسة البطولة والتضحيات والشهداء الابطال ".