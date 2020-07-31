التزموا بالتدابير.. الوباء لن ينتهي قريبا!

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دخلت الإجراءات الحكومية الجديدة القاضية بالإقفال التام يوم أمس حيّز التنفيذ، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا قليلا وإعادة الأرقام إلى الواقع المقبول. وفي هذا السياق، أشار طبيب الأمراض التنفسية بيار ابي حنا، إلى أن "الإجراء الأساس الذي يجب تطبيقه اليوم هو التباعد الجسدي، الذي من الممكن أن يتحقق مع الاقفال التام، وهو أمر إيجابي يؤشر لتراجع الأعداد، إلّا أن النتيجة لن تظهر قبل اسبوعين".

وشدد على "ضرورة تطبيق الإجراءات بجدّية من أجل ضبط الأمور وتفادي تفلّتها، لعدم قدرة القطاع الإستشفائي على التحمّل، وبالتالي غياب العناية الطبية عن المرضى".

وطالب الجميع بـ"الإلتزام بالتدابير الوقائية، وأولها إرتداء الكمامة وممارسة التباعد"، كما حث الحكومة على "فرض هذه الإجراءات حتى في حالات فتح البلاد، لأن الوباء لن ينتهي قريبا ويجب التعايش معه"، بحسب "الأنباء".