هكذا ودّعت مراسلة الـLBCI الشاشة

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ودّعت مراسلة الـ LBCI رودين أبي خليل القناة بالكلمات التالية:

" إلى اللقاء LBCI

اليوم كان اليوم الأخير لإلي بالمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال LBCI ، من بعد ما قرّرت إترك هالمحطة اللي حبيتها واشتغلت فيها كمراسلة ميدانية لأكتر من سنتين، لحتّى انتقل إلى تجربة مهنية جديدة واسعة الأفق مع قناة الحُرّة الأميركية من مكتب بيروت..

الظروف كلها كانت استثنائية بفترة انضمامي لأسرة الLBCI..

من الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨، لثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، وصولًا الى الأزمة الاقتصادية اللي ما عرف متلها لبنان سابقًا، إلى تفشي فيروس كورونا بالعالم وبلبنان...

سنتين كان العمل فيُن كمراسلة بيطّلب كتير من الجهد والمتابعة والدقة والموضوعية والتحدي والتضحية.. على أمل يكونوا الناس حبّوا اللي قدّمتو..

إلى اللقاء زملائي اللي حبيتن واشتغلت معن بهالفترة.. حاولت بباقة من الصور بيّن لحظات استثنائية معكن.. وعذرًا من الزملاء اللي ما لقيت صور معن .. الذكريات بتبقى بالقلب.. شكرًا لكل شخص فيكن علّمني وقوّاني وساعدني ودعمني..الله يوفقكن جميعًا.. رح اشتقلكن كتير

والشكر الأول والأخير بيبقى لله على كل الفرص.."