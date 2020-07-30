اجتماع الهيئة اللبنانية الاميركية للديمقراطيّة برئيس التيّار الوطني الحرّ

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عقدت الهيئة اللبنانية الاميركية للديمقراطيّة (LACD) إجتماعاً مع رئيس التيّار الوطني الحرّ المهندس جبران باسيل، عبر تطبيق الZoom، وذلك مساء الأربعاء الواقع في ٢٩ تموز. خلال اللقاء، دار الحوار حول الوضع الحالي في لبنان واهميّة دور المنتشرين في مسيرة مساعدة لبنان واللبنانيّين. اطلع رئيس الهيئة، السيّد ايلي عازار، الرئيس باسيل على مختلف النشاطات التي تقوم بها الهيئة من اجل مساندة لبنان خلال المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، كما نوّه الرئيس باسيل بجهود الإنتشار اللبناني وحثّ أعضاء الهيئة على الإكمال في دعم وتفعيل إقتصاد لبنان.

حضر الإجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية في الLACD برئاسة السيد ايلي عازار، والمنسّق العام للإنتشار في التيّار الوطني الحرّ الدكتور مارك زبّال، وكافّة رؤساء المقاطعات والهيئات.