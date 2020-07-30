تحذير هام من قوى الأمن الداخلي!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"حصلت أخيرا عمليات سلب وسرقة عدة بطرق احتيالية، تعرض لها عدد من المواطنين، وذلك عن طريق استدراج الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات فيسبوك ومواقع إلكترونية مخصصة للبيع والشراء، بحيث تنتشر صفحات وحسابات يستخدمها أشخاص للاعلان عن تصريف العملة اللبنانية إلى دولارات أميركية بسعر متدن وصرف شيكات مصرفية، وعرض سيارات للبيع بأسعار مخفضة، ويستدرجون من خلالها ضحاياهم إلى مناطق لبنانية مختلفة، وبخاصة إلى بعض بلدات البقاع الشمالي، بحيث يطلبون من الشخص الضحية التوجه إلى مكان يمكنهم من السيطرة عليه، ويقومون بسلبه - إما احتياليا وإما بقوة السلاح - أمواله وسياراته وكل ما ينقل.



وقد وقع ضحية هذه العملية عشرات الأشخاص، الذين خسروا مبالغ مالية طائلة قدرت ب/4.764.180.000/ ليرة لبنانية و/750.600/ دولار أميركي.

ولذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الحذر وعدم الانجرار خلف هذه الحسابات والصفحات وإغراءاتها الاحتيالية، تجنبا للوقوع ضحية ولأن يكونوا عرضة لعمليات سلب".