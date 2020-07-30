غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8 اصابات جديدة بكورونا

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في عكار الى 35 إصابة مع تسجيل 8 اصابات جديدة اليوم، وفق تقرير غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، ما رفع عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي، وحتى اليوم الى 121 اصابة 66 بالمئة منهم ذكور و 34 بالمئة اناث.

الحالات الايجابية قيد المعالجة: 35 وهي موزعة على البلدات التالية: خط البيترول (9)،فنيدق 6،عين الذهب 4،المحمرة 2، عكار العتيقة 2،التليل 1، الحوشب 1، الرامة 1،العمايير 1، برقايل 1، ذوق الحبالصة 1،ذوق الحصنية 1، رجم عيسى1،رحبة1، شان1،عرقا 1،كرم عصفور1.

حالات الشفاء 86.

حالات الحجر المنزلي: 120