الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية الضباط الجدد في الاسلاك العسكرية اعتباراً من الاول من آب

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خمسة مراسيم حملت الارقام: 6743، 6744، 6745، 6746، و6747 وتقضي بترقية التلامذة الضباط في الكلية الحربية الى رتبة ملازم اعتباراً من الاول من آب 2020.

ويتوزع الضباط الجدد على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك.

وكانت قيادة الجيش الغت الاحتفال الذي كانت دعت اليه في الاول من آب لمناسبة العيد الخامس والسبعين للجيش وتقليد السيوف لضباط دورة "اليوبيل الماسي للجيش"، في ثكنة شكري غانم في الفياضية.



وفد طبي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء البروفسور برنار جرباقة، ورئيسة جمعية طب الاطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني، ورئيس جمعية طب الاطفال في طرابلس الدكتور زياد قصعة، والدكتورة كريستيل غسان الحاج، وذلك في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري.

وعرض الوفد الطبي للاوضاع الصحية العامة، ومسألة اللقاحات للاطفال والسلامة الطبية.



تهنئة القيادات العربية والاسلامية

ولمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ابرق الرئيس عون الى ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية والاسلامية مهنئاً بالعيد، ومتمنياً ان يعيده الله على دولهم وشعوبهم بالخير والسلام والاستقرار.