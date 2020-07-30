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دياب التقى وفدا فرنسيا: لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي وزيارة لودريان في سياق تلك العلاقة التاريخية

30
JULY
2020
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من السفارة الفرنسية في بيروت ضم القائمة بأعمال السفارة سالينا غرونيت كاتالانو، المستشارة إيناس بن كريم، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية فرانسوا دو ريكولفي، في حضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب والسفير جبران صوفان، لمتابعة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيروت.

 

وجددت القائمة بأعمال السفارة الفرنسية اهتمام بلادها بمساعدة لبنان وتقديم الدعم له.

 

من جهته، أشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم درس عرض فرنسا تقديم مساعدة تقنية على المستوى المالي، منوها "بالعلاقات اللبنانية الفرنسية العميقة والمتجذرة في التاريخ وفي القيم المشتركة"، معربا عن "تطلع لبنان إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد الثنائي وعلى الصعيد الدولي ولا سيما في إطار المنظمات الدولية"، ومؤكدا أن "زيارة الوزير لورديان تأتي في سياق تلك العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين".

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