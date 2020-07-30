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كتاب من وزير الاقتصاد الى وزير الطاقة للامتناع عن تسليم المازوت لعدد من الشركات النفطية

30
JULY
2020
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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر طلب فيه الامتناع عن تسليم مادتي النفط والمازوت للشركات التي لم تلتزم بأحكام القرار رقم ٢/١/أ.ت/م. أي بإيداع وزارة الاقتصاد والتجارة معلومات مفصلة متعلقة بحركة بيع المازوت للزبائن عبر البريد الاكتروني fuel@economy.gov.lb، وحرصاً على توفير مادة المازوت لكل اللبنانيين وللحؤول دون الاتجار بها او احتكارها بشكل غير مشروع داخل الاراضي اللبنانية وخارجها.


مع الإشارة ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بالشركات غير الملتزمة واحالتها الى القضاء.


وقد جاء في الكتاب لائحة بالشركات النفطية وموزعي النفط الذين التزموا بالقرار ليتم تسليهما مادة المازوت تنفيذاً لأحكام القرار، وذلك بعدما جالت مديرية حماية المستهلك للتدقيق والتحقيق بتسليمات وتوزيع مادة المازوت من قبل الشركات النفطية الى زبائنها.


اسماء الشركات الملتزمة بالقرار:

Liquigas, Petro One, Kabalan Gim Co، بو رزق للبترول، Coral، Speed، OJM، Petro Star، Wardieh، APEC، عكاوي، يمين للتجارة والمحروقات.

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