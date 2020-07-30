مصدر في "الداخلية": وهاب يحذف تغريداته بعد السحسوح... والاخير يرد عبر الـLBCI: "انتبه لحالك"

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رد مصدر في وزارة الداخلية والبلديات على كلام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بالقول: "كفى بطولات وهمية على التلفزيونات والمقابلات فمرسوم الحلبي وقع من قبل وزير المال وهو في السراي ووهاب يمسح تغريداته دائماً بعد السحسوح".



فرد بدوره وهاب، مباشرة على الهواء قائلاً: "لما تبطّل تتواسط عند وفيق صفا معي بيبقى بحقلك تحكي، عرفت ليش سحبت تغريداتي؟". وقال وهاب: "توقف تترجى وفيق صفا لإسحب تغريداتي، واحد متلك بياكل سحسوح وأوعى تفكر ما كنت اعرف علاقتك برستم غزالي كيف كانت كان قدامي يعملك السحسوح، أوعى شي مرة يتطاول عليي، انتبه لحالك".



وكان وهاب توجه الى فهمي خلال مقابلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI بالقول: "بدك تعمل زلمي بتكفي زلمي". وأضاف: "صغت مرسوم تعيين ماهر الحلبي قائدا للشرطة القضائية ولا يجوز ان تذهب بالليالي وتطلب من وزير المالية غازي وزني تأخير المرسوم، فهذا عمل وطاويط".