وهاب: الرئيس دياب "آدمي" .. ولكن "بدو هيركات"!

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رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن "تعاطي رئيس الحكومة حسان دياب مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لم يكن جيدا وفرنسا لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة فهي الدولة الوحيدة في المحافل الدولية التي تنظر الى لبنان بعاطفة وصداقة حقيقية، كما انه لا يليق لرئيس الحكومة التعاطي مها هكذا، فلودريان أتى لنقل رسالة دولية مفادها ان الأداء الداخلي هو السبب الاساس في الازمة وحيّد موضوع السلاح".



وقال وهاب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الرئيس دياب "آدمي" ولكن "بدو هيركات" وأؤيد تعديلا وزاريا سريعًا".



وتوجه إلى وزير الداخلية قائلا: "بدك تعمل زلمي بتكفي زلمي". وأضاف: "صغت مرسوم تعيين ماهر الحلبي قائدا للشرطة القضائية ولا يجوز ان تذهب بالليالي وتطلب من وزير المالية غازي وزني تأخير المرسوم، فهذا عمل وطاويط".