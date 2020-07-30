صحيفة كويتية: "جواد" نجل السيد نصرالله... ينجو من محاولة اغتيال!

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ذكرت صحيفة كويتية، الأربعاء، أن جواد نجل أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة العراقية بغداد قبل أسابيع.

ونسبت صحيفة "الجريدة" الكويتية لمصدر في "فيلق القدس" الإيراني، لم تسمّه، أن جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، نجا -على ما يبدو- من محاولة اغتيال قبل أسابيع في العاصمة العراقية بغداد، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه بمنطقة الجادرية في بغداد.



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