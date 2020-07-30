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تعميم لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ... ماذا جاء فيه؟

30
JULY
2020
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أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعميماً يتعلق بتأمين ضرورات العمل في دوائر وأقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

 

وجاء في التعميم:"يعمل على تنظيم الدخول والخروج إلى أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات وفق التالي :

 

يسمح لجميع المواطنين من أصحاب العلاقة متابعة وإنجاز معاملاتهم يوميا بما يؤمن إستمرارية وحسن سير العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية.

 

كما يسمح لمعقبي المعاملات وأصحاب مكاتب السوق متابعة وتنفيذ المعاملات الضرورية إبتداء من الساعة 10:30 صباحا وفقا لجداول مناوبة على أساس الرقم الأخير من التراخيص العائدة لهم وفق الجدول التالي:

 

أرقام التراخيص المنتهية بالرقم 1-3-5-7-9: الإثنين - الأربعاء - الجمعة
أرقام التراخيص المنتهية بالرقم 0-2-4-6-8: الثلاثاء - الخميس - الجمعة

يسمح لمندوبي الشركات إنجاز معاملاتهم كافة الأيام من كل أسبوع ما عدا يوم الجمعة.

 

والتشديد بضرورة التقيد بالاجراءات التالية :

الحد من تجمع معقبي المعاملات واصحاب مكاتب السوق داخل أقسام وفروع المصلحة ومنع تواجدهم بشكل دائم إلا لمتابعة وإنجاز المعاملات الملحة التي بحوزتهم والمغادرة فورا بعد إنجازها.

 

وضع كمامة وقفازات لليدين عند الحضور الي اي قسم من اقسام مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

 

كما يطلب إلى جميع الموظفين في كافة الأقسام والفروع وضع الكمامات والإلتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا وتعقيم اليدين بشكل دوري.

 

وتشدد الإدارة على ضرورة تأمين سبل الوقاية من فيروس كورونا لكافة طلاب إمتحانات السوق مع إحترام المسافة الآمنة.

 

كما يطلب إدخال الطلاب أفرادا وليس مجموعات إلى قاعة الامتحان النظري مع حصر دخول الطلاب دون ذويهم إلى باحات إمتحان السوق العملي ووضع الكمامات طيلة مدة الإمتحان.

 

وأهابت الإدارة بالمواطنين الكرام وأصحاب العلاقة وأصحاب مكاتب تعليم السوق ومعقبي المعاملات التقيد التام بمضمون هذا التعميم وإرشادات الموظفين وذلك حرصا وحفاظا على سلامتهم وعلى الصحة العامة في هذه الظروف الصعبة.

 

يعمل بهذا التعميم إبتداء من تاريخ 30-7-2020 ويبلغ لمن يلزم ويلصق على لوحة الإعلانات علما أن كل مخالفة لهذا التعميم سوف تؤدي إلى إتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين.

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