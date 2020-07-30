مدير مستشفى الحريري يحذّر: نتّجه إلى عين العاصفة!

حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، من أننا نتجه إلى عين العاصفة.
وقال أبيض: " بالأمس ،اعلن لبنان عن١٨٢ حالة كورونا، وهو رقم قياسي يومي جديد. من الواضح أننا نتجه إلى عين العاصفة. وسيتبع ذلك بالتأكيد ارتفاع في حالات الاستشفاء. امران سوف يحددان نتيجة هذه المرحلة: القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتدابير المقررة لاحتواء الفيروس".
أضاف: " تبدو السلطات أكثر تصميماً على تطبيق التدابير. وقد قامت بفرض غرامات والتهديد بإغلاق مؤسسا. نأمل أن نرى الامتثال المطلوب بالاجراءات من العامة والذي تشتد الحاجة إليه لكي تنجح هذه التدابير. اما اذا إذا فشلت، فليكن معلوما انه سيكون هناك حاجة إلى اغلاق كامل و لفترة اطول".
وتابع: " باختصار، سواء أكان إرتداء أقنعة الوجه، أو التباعد الاجتماعي، أو الازمة المالية، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو قرع طبول الحرب، أو موجة الحر، أو الإغلاق، فإن الناس يشعرون بالتعب الشديد ويريدون استراحة. لكن الواضح ان كورونا ليس بوارد الاصغاء".
وختم أبيض: "عيد بأية حال عدت يا عيد".