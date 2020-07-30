مدير مستشفى الحريري يحذّر: نتّجه إلى عين العاصفة!

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حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر ‏‏"تويتر‎"‎، من أننا نتجه إلى عين العاصفة.‏

وقال أبيض: " بالأمس ،اعلن لبنان عن١٨٢ حالة كورونا، ‏وهو رقم قياسي يومي جديد. من الواضح أننا نتجه إلى عين العاصفة. وسيتبع ذلك بالتأكيد ‏ارتفاع في حالات الاستشفاء. امران سوف يحددان نتيجة هذه المرحلة: القدرة الاستيعابية ‏للمستشفيات والتدابير المقررة لاحتواء الفيروس".‏

أضاف: " تبدو السلطات أكثر تصميماً على تطبيق التدابير. وقد قامت بفرض غرامات والتهديد ‏بإغلاق مؤسسا. نأمل أن نرى الامتثال المطلوب بالاجراءات من العامة والذي تشتد الحاجة إليه ‏لكي تنجح هذه التدابير. اما اذا إذا فشلت، فليكن معلوما انه سيكون هناك حاجة إلى اغلاق كامل ‏و لفترة اطول".‏

وتابع: " باختصار، سواء أكان إرتداء أقنعة الوجه، أو التباعد الاجتماعي، أو الازمة المالية، أو ‏انقطاع التيار الكهربائي، أو قرع طبول الحرب، أو موجة الحر، أو الإغلاق، فإن الناس يشعرون ‏بالتعب الشديد ويريدون استراحة. لكن الواضح ان كورونا ليس بوارد الاصغاء".‏

وختم أبيض: "عيد بأية حال عدت يا عيد".