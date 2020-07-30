جنبلاط يطالب بتغيير رئيس الوزراء اللبناني "المصاب بفقدان الذاكرة"

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روسيا اليوم: قال السياسي اللبناني وليد جنبلاط، أمس، إن لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.

وأضاف جنبلاط في مقابلة مع صحيفة "لوريون لوجور" المحلية التي تصدر بالفرنسية أن "استبدال رئيس الوزراء الحالي حسان دياب يجب أن يُدرس بشكل جدي، لأنه مصاب بفقدان الذاكرة".

وطالب الزعيم الدرزي رعاة الحكومة بإدراك فداحة الوضع الذي تتواجد فيه البلاد حاليا.

وأفادت "لوريون لوجور" بأن جنبلاط كان يشير إلى تصريحات دياب أمس، التي بدا فيها أنه ينتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لربطه المساعدات للبنان بإصلاحات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكان جنبلاط وصف حكومة بلاده في تغريدة قبل يومين بـ"حكومة الذئاب" التي لا تحسد على وضعها.