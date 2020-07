عناوين الصحف ليوم الخميس 30 تموز 2020

A + A -

الأخبار: أزمة المحروقات: نحو رفع الدعم؟

«أوكسيجين سلامة»... للمحظيين







اللواء: وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!

ترامب يعلن حالة طوارئ خاصة بلبنان.. والممثل الأممي يتساءل عن إحجام الطبقة السياسية عن الإصلاح







الديار: عقوبات أميركية جديدة على سوريا وتحشيد اسرائيلي على الحدود

كورونا يعيد الاقفال اليوم... ومرونة حكومية لتحسين التفاوض مع الصندوق

الكهرباء باب الازمة والحل... وجابر يقترح «لا مركزية كهربائية في الاقضية»



نداء الوطن: توقّعات مرعبة للبنان: سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعاً

"حزب الله" يضغط على جنبلاط: "سد بسري" مقابل "الكوستابرافا"!



النهار: المعارضة تصعّد اعتراضاتها على الانقلابات الحكومية



الجمهورية: السلطة تبيح لبنان للمافيات

إقفال لمواجهة إستهتار كورونا







the daily star: Record 182 cases on eve of new lockdown

l'orient le jour: Les coupures d’électricité entraînent des défaillances en cascade à Beyrouth