رواتب المتقاعدين متوافرة في الآت ال atm

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد محادثات مكثفة بين عدد من الضباط المتقاعدين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في ما يتعلق بأزمة رواتب المتقاعدين المستجدة اليوم، قام اللواء ابراهيم بعدد من الاتصالات مع وزارة المالية ومع رئيس جمعية المصارف سليم صفير حيث أكد اللواء ابراهيم ان وزارة المالية حولت الى المصارف الاموال المستحقة لجميع المتقاعدين، وان صفير اكد تعبئة آلات الatm بما تتطلبه من مال يغطي رواتب المتقاعدين وان عملية تعبئة الآلات ستستمر يوميا، وبالتالي يستطيع المتقاعدون الحصول على رواتبهم من آلات ال atm المنتشرة في مختلف فروع المصارف على الاراضي اللبنانية كافة.