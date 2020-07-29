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خبر سار للّبنانيين بخصوص التغذية الكهربائية

29
JULY
2020
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

 عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 28/7/2020 حول انفصال كافة مجموعات الإنتاج عن الشبكة العامة، وحيث تكررت حادثة انفصال هذه المجموعات مرة ثانية بعد ظهر امس، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجيا الى مختلف المناطق اللبنانية.

كذلك، وفي حال لم تطرأ أي مشاكل تقنية، سيتم مساء اليوم ربط المجموعة البخارية في معمل الزهراني بالشبكة إضافة الى المجموعة الأولى في معمل الذوق ومجموعتين في معمل الجية بما يرفع الإنتاج الى حوالي 1250 ميغاوات. كما سيتم يوم غد ربط المجموعة الثانية في الذوق وأربع محركات في معملي المحركات العكسية الجديدين في الذوق والجية بما يرفع الإنتاج الى حوالي 1400 ميغاوات. وبالتالي ستشهد التغذية الكهربائية مزيدا من التحسن ابتداء من منتصف ليل اليوم الأربعاء الواقع فيه 29/7/2020.
وفي السياق، تذكّر مؤسسة كهرباء أنها تسعى ضمن الإمكانيات المتوفرة لتأمين القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية، الا ان هذه الاستقرار كما ثبات الشبكة الكهربائية العامة يرتبطان باستدامة توفر المحروقات لزوم معامل الإنتاج وهو أمر خارج عن إرادة المؤسسة.

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