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لهذا السبب افقل مسبح السان جورج!

29
JULY
2020
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تم ختم مسبح ال"سان جورج" بالشمع الأحمر بموجب محضر رقم 302/56 تاريخ 23/7/2020، بناء لإشارة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مباشرة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم.

وكان صاحب مسبح ال"سان جورج" قد تبلغ أمر تحصيل بقيمة مليارين ونصف مليار ليرة الا أنه تمنع عن الدفع.

إشارة الى أن عملية التصدي للمخالفات الواقعة على الأملاك البحرية قد بدأت في مطلع شهر أيار الفائت، بعد أن باشرت القوى الأمنية باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية لتسوية أوضاعهم وتقسيط ما يتوجب عليهم، علما أن الإيرادات المتوقع جبايتها لخزينة الدولة تقارب 18 مليون دولار سنويا. 

 

ومن جهنه اوضح المحامي وديع عقل عبر حسابه الخاص على تويتر السبب قائلاً:

"بسبب ضبط يعود للعام ١٩٩٩ (عهد نجيب ميقاتي)... ورغم الإعتراضات القانونية المتلاحقة، نتأسف أنه تم اليوم مداهمة منزل السيد فادي خوري، ومن ثم تم ختم السان جورج بالشمع الأحمر. ما هكذا يتم التعامل مع الرجل الذي حافظ على تراث بيروت وصمد وقاوم. الحق سينتصر."

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