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انا مع سد بسري... الحريري: ما بدي اعمل رئيس الحكومة وما حدن يحط عليي شروط

29
JULY
2020
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قال الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين حول تغريدات رئيس الحكومة حسان دياب الاخيرة:"أنا لا افهم سبب هذا التعامل الدبلوماسي مع أصدقاء لبنان ومن المؤسف أن نسمع هكذا كلام من الحكومة". 

وشدد الحريري على أن "رسالة لودريان واضحة وهي ساعدو انفسكم لنساعدكم"، سائلاً:"هل من المسموح أن نرى هذه العبقرية في التعامل الدبلوماسي مع أم حنون مثل فرنسا؟".

واعتبر الحريري أن "من غير المسموح أن نرى هذا الإنقطاع في الكهرباء وخصوصا في بيروت".

وحول ما حصل في الجنوب، أشار الحريري الى أن "في وقت نريد التجديد لليونيفل لماذا اللعب في الإستقرار؟"، لافتاً الى أن "هنالك غياب تام للحكومة في ما خص أحداث الجنوب الأخيرة".

واعتبر أن "المشكلة الأساسية هو أنه في حال إمكانية حدوث حرب الدولة لا يكون معها خبر في ذلك". 

وشدد على أن "يجب التركيز على الإنهيار الإقتصادي قبل أي شيئ". 

وقال:"أنا لا أريد أن أكون رئيس حكومة في حال أراد أحد فرض شروط عليّ". 

وشدد الحريري على أن " في 7 آب سيكون لي موقف في ما خص قرار المحكمة الدولية"، مشيراً الى أن "في موضوع رفيق الحريري دائما هنالك عقلانية في التعامل لكن العدل يجب أن يتحقق مهما كانت النتيجة". 

وأكد أن "رفيق الحريري قضية وطنية وقد قتلوه لأنه يحمل مشروع استقرار وإزدهار للبنان". 

واضاف:"أنا مع الديمقراطية للعظم والمزايدات ليس لها مكان ولا وجود لمصطلح الإنتقام في ملف رفيق الحريري بل العدالة فقط".

وعن مشروع سد بسري، قال:"أنا مع تنفيذ مشروع سد بسري لأن البنك الدولي هو الذي وافق على هذا المشروع". 

وتابع:"هذا المشروع مدروس بغض النظر عن غيره من السدود".

وتعليقاً على تغريدة دياب الأخيرة، أشار الى أن "السؤال الذي نسي أن يسأله هو أين رئيس الحكومة؟".

واعتبر الحريري أن "الذي حل بالبلد هو ليس مؤامرة بل إنهيار إقتصادي ويجب التعامل معه بهذا الشكل".

وفي موضوع الكهرباء، شدد على أن "هنالك سوء ادارة في هذا القطاع ويجب أن يخرجوا منه".

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